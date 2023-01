Seine-Maritime : dernière phase des travaux sur la RD 921 à Argueil

Le mur de soutènement situé sur la RD 921 à Argueil (Seine-Maritime) fait l’objet d’un chantier de réaménagement depuis septembre 2022. Fait en maçonnerie de briques, l’ouvrage, construit il y a plus de cent ans, est en effet endommagé. Ce projet de réaménagement consiste donc à le remplacer par un mur en béton armé. Cette phase de travaux comprenait la déviation provisoire des réseaux, la démolition de l’ancienne maçonnerie, le terrassement et la reconstruction de la structure. Ces opérations ont été réalisées par les entreprises NGE Génie civil et TPR. Elles se sont achevées en décembre 2022.

La dernière phase du projet a commencé le 9 janvier 2023. Elle porte sur la réfection de la voirie, des trottoirs et de l’étanchéité de l’ouvrage d’art qui franchit la Roulée. Cette étape inclura égal