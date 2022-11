Seine-Maritime : de nouveaux locaux pour le collège La-Hève à Sainte-Adresse

Après deux ans de travaux, le collège La-Hève à Sainte-Adresse (Seine-Maritime) a accueilli les élèves dans un cadre nouveau lors de la rentrée scolaire 2022. Ayant fait l’objet d’une restructuration et d’une extension, l’établissement dispose aujourd’hui de nouveaux locaux d’enseignement. Quatre salles dont deux dédiées à la technologie ont été créées. Une reconfiguration du pôle sciences a aussi été réalisée, en plus de la relocalisation de la salle informatique. Les locaux du collège ont tous été réhabilités et une nouvelle cour de récréation a été aménagée.

Le coût de l’opération est estimé à 5,8 millions d’euros. Le financement a été assuré par le Département avec la participation de la Banque européenne d’investissement. La restructuration de cet établissement avait pour objectif de proposer de meilleures conditions d’apprentissage aux élèves. Elle visait aussi à améliorer les performances énergétiques de l’infrastructure. Rappelons que l’initiative est inscrite dans le plan « ambition collège » porté par le Département.