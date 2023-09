Seine-Maritime : création d’une voie pavillonnaire végétalisée à Rouen

Le programme immobilier « Inspirations » ou « Rouen M3 » sera réalisé à trois kilomètres de l’hypercentre de la ville de Rouen, dans le département de la Seine-Maritime. Ce projet urbain vise à créer une voie pavillonnaire végétalisée qui offrira un espace de vie accueillant aux futurs résidents.

Ce projet comprend la construction de près de 84 logements neufs qui seront répartis dans quatre bâtiments d’habitation et quatre maisons individuelles groupées. L’ensemble bénéficiera d’espaces extérieurs ainsi que de places de stationnement privatives. Sur les 80 appartements (allant du T2 au T5) compris dans les quatre immeubles résidentiels, 64 seront dédiés aux logements collectifs et les 16 restants aux logements intermédiaires. Les maisons auront chacune un jardin, et les appartements disposeront d’un balcon ou d’une terrasse.

La création d’une bande d’arbustes et d’arbres est également prévue sur différents niveaux et composée de végétaux variés.