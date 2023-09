Seine-Maritime : construction de 24 nouveaux logements à Gainneville

La construction d’un ensemble immobilier de 24 logements et de 4 locaux commerciaux constitue l’un des grands projets 2023 de l’office Habitat 76. Ce nouveau programme sera réalisé au niveau de la rue de la Libération. Il vise à répondre aux besoins des personnes seules et des jeunes couples.

Les appartements seront répartis sur deux niveaux, ils comprendront autant de T2 que de T3. En rez-de-chaussée, les 4 surfaces commerciales disposeront d’un accès direct sur la rue.

Concernant l’architecture, la future résidence s’inspirera des formes environnantes et les façades seront recouvertes d’ardoises, en alternance avec des enduits. Le bâtiment sera conforme à la nouvelle réglementation thermique et environnementale RE 2020. Il possédera notamment une excellente performance calorigène et des systèmes de chauffage, de ventilation et d’eau chaude compétitifs.

Selon le calendrier prévisionnel, cette résidence devrait être livrée au premier trimestre 2025.