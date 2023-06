Seine-Maritime : construction d’un nouveau centre d’exploitation routier à Étalondes

Les travaux du nouveau centre d’exploitation routier à Étalondes (Seine-Maritime) avancent à bon rythme. Cette opération, lancée par le Département, devrait être achevée en février 2024.

L’infrastructure se situera en bordure de la route de Boscrocourt, à proximité de la RD925. À terme, elle remplacera les centres d’exploitation routiers du Tréport et de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), qui vont être supprimés. Le bâtiment, qui s’étendra sur une surface de plus de 500 m², comptera des bureaux, des vestiaires et des sanitaires. Il comprendra aussi un espace de consultation informatique et un réfectoire avec une terrasse aménagée. À l’extérieur se trouveront deux bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Cette construction se voudra durable et écoresponsable. Le Département prévoit notamment l’utilisation de matériaux biosourcés et de panneaux solaires. Les équipes prendront possession des nouveaux locaux en avril ou en mai 2024.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation et de restructuration des centres d’exploitation routiers lancé par le Département. Celui-ci entend améliorer les conditions de travail des agents routiers et répondre efficacement aux exigences d’exploitation et d’entretien du réseau routier du territoire.