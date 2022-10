Seine-Maritime : Anneville-sur-Scie, le site de L’Arche d’Écorcheboeuf réhabilité

Accueillant l’association L’Arche d’Écorcheboeuf depuis plus de trente-cinq ans, le château d’Anneville-sur-Scie (Seine-Maritime) est entièrement rénové après plus de deux ans de travaux. Outre la valorisation de ce patrimoine de la commune, le projet a porté sur l’adaptation des locaux pour améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Précisons que l’établissement, ouvert depuis 1985, est composé de trois foyers de vie.

Démarré en 2019, le chantier s’est déroulé en deux phases. La première étape comprenait l’agrandissement de deux foyers (Les Hirondelles et Les Robinsons) et de deux appartements, ainsi que la construction d’une salle polyvalente d’environ 100 m². Cette salle a ouvert ses portes en 2020 et elle accueille l’ensemble de la communauté pour diverses activités de groupe. La deuxième phase du chantier a concerné la restructuration du château.

Le coût total des travaux est estimé à plus de 2,5 millions d’euros. Le programme a été soutenu financièrement par le Département, les fondations des Amis de l’Arche, des dons et par les fonds propres de l’association.