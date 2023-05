Seine-Maritime : agrandissement de la cour de l’école François-Rabelais à Fécamp

À la rentrée 2023, l’école François-Rabelais, dans la commune de Fécamp (Seine-Maritime), en Normandie, accueillera les élèves du Pavillon de l’Enfance. Afin de les recevoir dans les meilleures conditions, l’infrastructure va bénéficier de travaux d’aménagement et de rénovation. L’opération comprend notamment l’extension de la cour de l’établissement. Une première phase a été réalisée durant les vacances de printemps et les travaux reprendront au mois de juillet 2023, pendant les grandes vacances, pour terminer l’ensemble de la cour.

En outre, un aménagement paysager est prévu dans le cadre du projet pour embellir le lieu. La création de différents jeux pour les élèves de maternelles est également incluse dans le programme. À l’issue des travaux, l’école François-Rabelais sera rebaptisée école « Simone-Veil ».

Cette opération s’inscrit dans le projet de la commune de Fécamp moderniser et de végétaliser ses bâtiments et ses infrastructures scolaires pour le confort et le bien-être de ses élèves.