Seine-Maritime : achèvement de la réhabilitation du gymnase Nicolas-Fleury à Franqueville-Saint-Pierre

La rénovation du gymnase Nicolas-Fleury à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) touche à sa fin. Ce nouveau complexe sportif a été mis à la disposition des associations sportives et des écoliers début septembre, mais l’inauguration officielle est programmée pour le 30.

Après quasiment un an de travaux, les agencements réalisés au sein du Club House, des vestiaires et de l’infirmerie sont terminés. Un local de rangement supplémentaire et un sol en parquet agrémentent désormais la salle de danse de 145 m². Le chantier a également permis de réhabiliter la salle multisport, avec notamment la pose d’un revêtement PVC et l’installation de nouveaux équipements. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée au cabinet En Act Architecture.

Le coût des opérations est estimé à plus de 2 millions d’euros, dont plus de la moitié a été subventionnée par l’État, le Département, la Métropole et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).