Seine-Maritime : à Neufchâtel-en-Bray, des projets de rénovation et d’entretien pour 2023

La ville de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) consacre chaque année un budget pour mener des projets d’aménagement, de rénovation et d’entretien. Pour 2023, l’investissement s’élève à environ 2 millions d’euros.

La rénovation et l’extension de la salle de la Boutonnière font partie des plus importants chantiers de cette année. Le parc-expo va notamment faire l’objet d’un agrandissement de 250 m². S’y ajouteront les travaux de restructuration à l’intérieur de l’édifice. Précisons que ce programme, chiffré à environ un million d’euros, s’inscrit dans le contrat de territoire. Il est ainsi cofinancé par l’État, la Région et le Département.

La redynamisation d’un plan d’eau des Aulnes est également prévue par la municipalité. Le site va accueillir de nouveaux aménagements de loisirs comme un parcours santé, une passerelle, un mini-golf, un circuit pédagogique et des équipements sportifs. Cette opération de requalification coûtera 300 000 euros.

Les bâtiments dédiés au sport, quant à eux, bénéficieront de travaux de réhabilitation. Les équipements concernés sont le gymnase Jean-Luc-Thérier, la salle de sport Jacques-Anquetil et le stade du Mont-d’Aulage. Une somme de plus de 110 000 euros sera allouée à ces trois infrastructures.