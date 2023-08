Seine-Maritime : à Belleville-en-Caux, travaux de rénovation de la salle des fêtes

Le chantier de rénovation de la salle des fêtes de Belleville-en-Caux, près de Dieppe, dans le département de la Seine-Maritime, se poursuit. Les interventions ont commencé en juillet dernier et vont durer jusqu’à la fin de l’année.

L’opération porte sur la réfection de la couverture et sur l’isolation du bâtiment, d’une surface de 100 m² avec ses annexes. Elle a commencé par les travaux de désamiantage et de restauration de la toiture, qui ont pris fin en août. L’isolation des murs intérieurs sera réalisée au mois d’octobre prochain. La mairie envisage, en outre, de remplacer certains équipements de l’infrastructure, dont le limiteur de son et l’ensemble des chaises.

Le coût de cet aménagement s’élève à environ 95 000 euros et il est en partie financé par le département de la Seine-Maritime. L’objectif de la collectivité est d’adapter cet équipement aux différents événements festifs, tout en offrant un meilleur accueil aux usagers.