Seine-et-Marne : zoom sur les travaux de rénovation et d’extension du lycée François-Couperin à Fontainebleau

Le lycée François-Couperin, situé à Fontainebleau (Seine-et-Marne), poursuit sa métamorphose. Rappelons que ce chantier de réhabilitation et d’agrandissement a débuté en 2021. Les travaux sont menés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architectes Emmanuelle Colboc et Associés, accompagné du bureau d’études Ingérop Conseil & Ingénierie/Antéa Group.

L’opération a pour but de pallier le manque de place pour les effectifs de l’établissement. Ce chantier s’inscrit dans le plan d’urgence pour les lycées franciliens. Il porte sur la restauration globale de l’ensemble du bâtiment C, incluant, entre autres, la restructuration et l’extension de la demi-pension au rez-de-chaussée. À cela s’ajoute le réaménagement du R+1 et du rez-de-chaussée du bâtiment G.

Ce chantier devrait être achevé d’ici la fin de cette année 2023. Le centre éducatif rénové proposera un meilleur confort et sera en mesure d’accueillir plus de 1 400 élèves. Le coût total de la rénovation s’élève à environ 15 millions d'euros. Le projet est financé par la région Ile-de-France.