Seine-et-Marne : zoom sur le chantier de la station d’épuration de Congis-sur-Thérouann

La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq (CCPO) poursuit la construction de la station d’épuration de Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne). Notons que ce chantier a commencé en septembre 2021. La station d’épuration devrait être mise en service au printemps 2023.

En octobre 2022, la mise en place du réseau de collecte était en voie d’achèvement et l’installation des équipements avait commencé. À la fin de ces travaux, une mise à l'essai des équipements sera réalisée, et elle sera suivie d’une phase d’observation. Précisons que la qualité des rejets de l'ancienne installation n’était plus conforme à la règlementation en vigueur. Ce nouvel ouvrage disposera d’une capacité hydraulique plus élevée que l’ancienne installation. Avec une capacité de traitement de 3 000 équivalents habitants, la station sera dotée d’un système de filtration garantissant un meilleur traitement de l'azote polluant et du phosphore.

La construction de la station d’épuration a nécessité un budget de près de 4 millions d’euros. L’agence de l’eau Seine Normandie et le Département ont participé à hauteur de 70 % au financement de ce projet.