Seine-et-Marne : une structure dédiée au tennis au Parc des sports en 2023, à Lagny-sur-Marne

Un espace tennis, « beach tennis » et padel est en projet au sein du Parc des sports de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).

La commune de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) entend construire un nouvel équipement dédié au tennis dans l’enceinte de son Parc des sports, pour répondre à une forte demande. Le projet portera sur la réalisation d’une structure comptant neuf courts, extérieurs et couverts. Ceux-ci permettront la pratique du tennis, du « beach tennis » et du padel. Le coût total de l’opération est estimé à 3,5 millions d’euros. Les travaux ont débuté en février 2022 pour une livraison prévue en 2023. L’équipement permettra, à terme, d’ouvrir des créneaux supplémentaires pour les seniors, les scolaires et les enfants de l’école multisport.

La rénovation complète du club d’aviron de Lagny-sur-Marne s’inscrit également dans les projets de la Ville pour cette année 2022. Elle est financée par la Région, le Département et l’Agence nationale du sport. Le montant de l’opération s’élève à plus d’un million d’euros.

Enfin, un espace de « street workout » est également en projet. Il pourrait prendre place sur les bords de Marne ou dans les Hauts-de-Lagny.