Seine-et-Marne : une piscine écologique sortira de terre à Champs-sur-Marne en 2022

Les habitants de Champs-sur-Marne auront bientôt un nouveau centre aquatique écologique à leur disposition.

Une nouvelle piscine enrichira prochainement le paysage de la Cité Descartes, à l’angle de la rue Galilée et de l’avenue Blaise Pascal de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Ce centre aquatique ouvrira ses portes en 2022 grâce à un budget de 24,7 M€ HT. Sa construction est attribuée à l’agence d’architecture Chabanne et à l’agence d’ingénierie Kéo.

À l’issue des travaux, ce centre de 11 350 m² s’équipera de plusieurs bassins intérieurs : le premier de 25 m avec 6 couloirs et le second de 50 m avec 8 couloirs. La température de l’eau sera maintenue à 27 °C. Un village finlandais avec sauna agrémentera également l’extérieur du site. Des espaces de détente (hammam, solarium…) et un parking de 170 places s’ajouteront aux infrastructures du complexe.

Cette nouvelle piscine a pour vocation d’accueillir plusieurs compétitions de haut niveau et diverses activités ludiques. Elle se veut plus écologique grâce au déchloraminateur à UV qui réduira la consommation d’eau. Le bassin extérieur sera couvert lors des périodes creuses afin de le protéger et d’économiser de l’énergie.