Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Prison Supprimer Valider Valider

Seine-et-Marne : une nouvelle structure d’accompagnement vers la sortie est en construction près de Meaux

Une structure d’accompagnement vers la sortie est actuellement en construction près de la prison de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne). Il s’agit d’un centre de détention qui a pour objectif d’aider les prisonniers dans leur transition entre le monde carcéral et l’extérieur afin d’éviter les récidives. Il favorisera notamment l’autonomisation et la responsabilisation des prisonniers.

La mise en service de ce bâtiment de 7 000 m² est attendue pour 2023, où il sera en mesure de recevoir 180 prisonniers. L’infrastructure, gérée par le ministère de la Justice, accueillera principalement les détenus condamnés à de courtes peines (moins d’un an), et ceux ayant presque terminé de purger leur peine. Ce centre rompt à bien des égards avec les codes pénitentiaires conventionnels et s’insère de manière harmonieuse dans le tissu urbain. En ce sens, le projet comprend l’installation d’une clôture au lieu d’un mur d’enceinte, et d’une porte d’entrée moins carcérale afin de participer au renouvellement de l’image de l’institution pénitentiaire. L’opération inclut l’aménagement de lieux collectifs, dont une salle de repas commune et des espaces partagés, et d’un verger accessible aux détenus.