Seine-et-Marne : une nouvelle piste cyclable le long de la RD403

En Seine-et-Marne, le Département poursuit ses actions dans le cadre de son Plan Vélo 2020-2029. Ce programme a été adopté dans le but de développer, d’accompagner et d’encourager la pratique cycliste sur l’ensemble du territoire.

Sur la RD403, le Département a terminé la création d’une piste cyclable entre la sortie de Nemours et la commune de Darvault. Le chantier portait sur les travaux de terrassement, sur la réalisation d’îlots directionnels et d’un séparateur des flux. S’y ajoutaient l’installation d’une signalisation horizontale et verticale et l’application d’une résine verte sur la totalité de l’itinéraire. Cette nouvelle portion de voie cyclable constitue le prolongement de la piste déjà existante à la sortie de Nemours. Le coût total de l’aménagement s’élève à plus 500 000 euros.

Par ailleurs, près de quatre kilomètres de nouvelles voies vertes viennent d’être inaugurés à Lieusaint dans le cadre du Plan Vélo 2021-2026 de la Commune. Leur réalisation a concerné l’élargissement des cheminements piétons préexistants. Désormais, avec plus de 18 kilomètres de voies vertes, Lieusaint se trouve au troisième rang au palmarès des villes cyclables d’Ile-de-France.