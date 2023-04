Seine-et-Marne : une nouvelle liaison douce dans la commune de Fontainebleau

La ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne) a terminé les travaux d’aménagement d’une nouvelle voie verte reliant la gare de Fontainebleau-Avon et le Grand Parquet. L’inauguration de cette infrastructure a eu lieu le 22 avril 2023, en présence de quelques élus locaux. Les travaux, débutés en 2020, ont duré environ trois ans.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Fontainebleau (en) transition ». Il favorise la mobilité douce en permettant aux usagers de se déplacer rapidement et en toute sécurité par des moyens non motorisés. Au total, sept kilomètres d'itinéraires ont été créés et peuvent être parcourus à vélo, à pied ou à trottinette. Ce chemin serpente entre sentiers forestiers et urbains. Le tracé s’est fait dans le respect des lieux et de la nature, en s’adaptant à l'emplacement des arbres et des rochers. Des matériaux appropriés ont été privilégiés.

La municipalité a également mis en place le long de la voie trois petites bornes pour réparer les vélos ou regonfler ses pneus. Une somme d’environ 1,5 million d’euros a été injectée dans la réalisation de ce programme.