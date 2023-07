Seine-et-Marne : une nouvelle halle gourmande à Saint-Pierre-lès-Nemours

À Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne), une halle gourmande sera implantée en face du centre commercial du quartier du Clos Saint-Jean. Elle sera construite sur une superficie de 200 m² et comprendra des stands ainsi que des ateliers culinaires.

Selon la mairie, l’objectif de cet aménagement est de créer un site pour la production locale et les circuits courts. À sa livraison, cet équipement accueillera aussi le marché du dimanche matin. Le coût de cette opération est estimé à 300 000 euros, dont une partie sera financée par la Région.

La création de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du projet de réaménagement du quartier du Clos Saint-Jean. Ce programme vise à redynamiser le secteur et à en faire un véritable cœur de ville. Ainsi, en plus de la halle gourmande, un bâtiment adjacent sera rénové et dédié aux artistes. À cela s’ajouteront l’aménagement du parking et la réalisation d'un îlot de fraîcheur, comprenant une aire de jeux.