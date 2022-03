Seine-et-Marne : une nouvelle école maternelle à Villenoy

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La future école maternelle de Villenoy accueillera au premier étage un institut pour les enfants autistes.

Une nouvelle école maternelle va voir le jour à Villenoy (Seine-et-Marne) d’ici à 2023. Plus qu’un simple établissement scolaire, cette infrastructure accueillera au premier étage un institut pour les enfants autistes. À travers ce projet, Emmanuel Hude, le maire de la ville, entend faire de Villenoy une vitrine de l’inclusion des enfants en situation de handicap en Ile-de-France.

Cette nouvelle école sera construite sur le terrain du centre de loisirs Georges-Brassens voué à la démolition. Elle remplacera, à l’issue du chantier, l’actuelle école Zola devenue trop vétuste et petite. Outre les salles de classe, l’établissement se dotera de salles communes, dont une salle de motricité et une cantine. L’extérieur sera embelli d’une cour commune aux deux structures.

La Municipalité souhaite mettre l’accent sur l’aspect nature et environnement au sein de cette école. En ce sens, la cour sera arborée, et un espace végétalisé sera aménagé entre le parking visiteurs et l’entrée de l’établissement.

La nouvelle école devrait être achevée d’ici à fin 2023. Les enfants y feront leur rentrée au cours de la même année.