Seine-et-Marne : une déchetterie innovante et ergonomique à Provins

La déchetterie de Provins aura une nouvelle apparence d’ici 2021.

Le Syndicat Mixte de l’Est Seine-et-Marne pour le Traitement des Ordures Ménagères (SMETOM) et la ville de Provins ont engagé des travaux de reconstruction de la déchetterie de la commune. Le site sera modernisé et réhabilité pour une livraison prévue en 2021.

Pour rappel, cette nouvelle déchetterie se veut innovante et ergonomique. Le projet prévoit également la création d’une ressourcerie qui a pour vocation d’offrir une seconde vie aux déchets pouvant être valorisés et revendus. L’objectif est de limiter la surconsommation et le gaspillage. La reconstruction de cette déchetterie s’élève à 2,6 M€ au total, dont 300 k€ financés par la Région Ile-de-France.

Les installations de cette déchetterie se trouveront sur un terrain de 6 000 m² mis à disposition par la ville de Provins. À l’issue des travaux, un accès sera créé pour désencombrer le chemin des Grattons. Le contrôle à l’entrée se fera par une carte à code-barres.