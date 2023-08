Seine-et-Marne : une collecte de dons pour rénover la Porte dorée du château de Fontainebleau

L’établissement public du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) vient de lancer une cagnotte destinée à financer la restauration de la Porte dorée, première entrée de l’édifice. Son but est de collecter une enveloppe de plus de 600 000 euros. Afin de soutenir sa démarche, le gestionnaire du site a noué un partenariat avec l’organisateur d’événements Michaël Canitrot afin de donner plus de visibilité au projet, surtout auprès d’un public jeune.

Les travaux à financer portent sur la consolidation de la voûte du vestibule, la restauration des décors sculptés de ce dernier et du portique ainsi que des éléments d’architecture. Par ailleurs, une partie de l’opération consistera à restaurer les peintures et à nettoyer les pavés. Selon l’établissement public du château de Fontainebleau, l’objectif est de revaloriser l’ensemble et de permettre au public de comprendre la qualité et l’esprit artistique recherchés dans la conception de cette entrée. Celle-ci sera de nouveau présentée au public à partir de 2024.