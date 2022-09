Seine-et-Marne : un Santépôle 2 au sein de l’hôpital de Melun-Sénart courant 202

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction du Santépôle 2 en Seine-et-Marne sont en cours.

Trois ans après la mise en service de l’hôpital Melun-Sénart baptisé Santépôle, le Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) lance en septembre 2021 la construction du Santépôle 2. Ce complexe hospitalier, essentiellement dédié aux soins gériatriques, prend place sur le même site que le premier à Melun (Seine-et-Marne). Réparti sur plus de 11 000 m² , le complexe hospitalier, dont la livraison est prévue pour mars 2023, sera doté d’un Ehpad, d’un centre d’accueil de jour Alzheimer (CAJA), d’une unité de soins de longue durée (USLD) et d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA). Des chambres d’internat, un amphithéâtre ainsi qu’une crèche intégreront aussi la construction. Cette infrastructure accueillera tous les services qui sont encore installés au sein de l’ancien hôpital Marc-Jacquet de Melun.

Le groupe GHSIF, qui est le maître d’ouvrage de l’opération, a confié la réalisation du Santépôle 2 à Spie Batignolles Ile-de-France. Pour ce projet, le cabinet d’architecture CRR, le maître d’œuvre, a configuré les différents bâtiments en forme de croix, avec au centre un noyau principal comme point de départ vers les multiples services. Au total, le coût de cet aménagement s’élève à plus de 26 millions d’euros.