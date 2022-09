Seine-et-Marne : un passage souterrain entre les communes de Perthes-en-Gâtinais et de Fleury-en-Bière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

En Seine-et-Marne, un nouvel ouvrage remplacera la vieille passerelle reliant les communes de Perthes-en-Gâtinais et de Fleury-en-Bière, sur la RD607.

Encourageant le développement des mobilités douces, le département de Seine-et-Marne s’engage dans l’aménagement et la rénovation de son réseau routier. C’est dans ce cadre que le projet d’un nouvel ouvrage souterrain entre les communes de Perthes-en-Gâtinais et de Fleury-en-Bière, sur la RD607, a vu le jour. Il s’agit de remplacer la passerelle piétonne vétuste par un passage souterrain à gabarit réduit. La création d’accès par des rampes pour les vélos et les piétons est également prévue dans le cadre du programme.

Les travaux ont commencé au début de l’été, avec une livraison estimée en février 2023 pour la première phase. Ils occasionneront des perturbations sur la circulation, avec notamment une vitesse limitée à 50 km/h, une réduction à 2 × 1 voie et la mise en place de séparateurs en béton. À cela s’ajoutera la fermeture de la départementale lors de la destruction de l’ancienne passerelle métallique.

Le coût de l’opération s’élève à environ 3 millions d’euros. Il est financé à parts égales par la région Ile-de-France et par le Département.