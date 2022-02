Seine-et-Marne : un nouveau parc urbain à Serris d’ici à la fin de l’année 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Serris étoffe ses espaces verts et ludiques avec un nouveau parc urbain.

Un parc urbain est actuellement en construction à Serris (Seine-et-Marne). Le chantier, qui a débuté à l’automne 2021, s’achèvera fin 2022. Toutefois, Philippe Descrouet, le maire de la ville, espère une livraison d’une partie des travaux d’ici à l’été prochain, afin de permettre aux habitants de commencer à profiter de cet espace vert.

Ce parc, annoncé depuis 2016, viendra compléter et agrandir le parc urbain existant pour former une trame verte. Il longera la mairie, le cours du Tage, à l’est de la ville, et rejoindra le lac de Serris, près de l’entrée de la commune et du commissariat. Il couvrira une surface de 13 hectares, soit un peu moins que les 16 hectares annoncés en 2016.

Le projet inclut l’aménagement d’une coulée bleue qui doit structurer la promenade depuis le lac jusqu’à quelques encablures de la mairie. Celle-ci permettra de récupérer les eaux de pluie et d’offrir un espace pour la biodiversité aquatique. À l’issue du chantier, le parc se dotera, entre autres, d’espaces de jeux clôturés, de jardins partagés, de jardins familiaux ou encore d’un kiosque.