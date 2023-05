Seine-et-Marne : un nouveau giratoire et une gare routière à Provins

Le département de la Seine-et-Marne a décidé de collaborer avec la Communauté de communes du Provinois et avec les deux communes de Provins et de Poigny. Cet accord porte sur l’aménagement d’un nouveau rond-point et d’une nouvelle gare routière pour le collège Jules-Verne. La zone concernée se situe à l'intersection des RD1e et RD1f de l'avenue de la Voulzie et de l'avenue de Poigny.

Les travaux, en cours, portent sur la réalisation d’un carrefour à cinq branches et sur l’aménagement d'un partage de voirie en favorisant les transports doux. La construction des quais de bus au niveau de la rue des Prés-de-la-Comtesse, la création d’une zone de dépose-minute et d’un parvis devant l’entrée du collège sont également prévues.

Le coût de cet aménagement s’élève à 2,2 millions d’euros et le financement est assuré par la Communauté de communes du Provinois, le Département ainsi que la ville de Provins. L’objectif de cette opération est de rendre cette zone plus sécurisée et plus fluide.