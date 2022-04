Seine-et-Marne : un nouveau collège à Charny en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de Seine-et-Marne poursuit son engagement en faveur de l’éducation en construisant à Charny un collège d’une capacité de 800 élèves.

La pose de la première pierre du futur collège de Charny (Seine-et-Marne) a eu lieu le 17 mars 2022. La cérémonie s’est tenue en présence de quelques élus, parmi lesquels Jean-François Parigi, le président du Département, Xavier Ferreira, le maire de la commune, et Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne. Ce nouvel établissement, dont l’ouverture est prévue pour septembre 2023, aura une capacité de 800 élèves. Il comptera une demi-pension qui pourra accueillir entre 650 et 899 demi-pensionnaires. Afin d’accompagner les jeunes en situation de handicap, le collège sera doté d’une unité d’inclusion pour un groupe de 7 à 10 enfants porteurs d’un trouble du spectre autistique. Jean-François Parigi entend faire du territoire un exemple en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap et des publics fragiles.

Précisons que l’aménagement de cet établissement s’inscrit dans le cadre du « plan collèges » lancé par le département de Seine-et-Marne. Il a pour but de répondre à l’augmentation de la population dans le nord du territoire, et donc d’anticiper le nombre de scolarisations. Le coût global de ce chantier, réalisé par OBM Construction, est de l’ordre de 23,5 millions d’euros. Ce montant est, dans sa totalité, financé par le fonds de solidarité d’investissement interdépartemental (FS2i).