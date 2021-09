Seine-et-Marne : un nouveau campus à Fontainebleau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’Université Paris-Est Créteil (UPEC) projette d’ouvrir un nouveau campus à Fontainebleau.

Implantée en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) a commencé à installer un nouveau campus à Fontainebleau (Seine-et-Marne). L’université occupe l’ancienne caserne Damesme, qui fait actuellement l’objet de travaux de construction, d’amélioration et d’aménagement. Le coût de ces opérations est estimé à environ 20 M€, financé par France Relance et avec l’aide des collectivités.

Les 300 étudiants de l’École internationale d’études politiques de l’université déménageront ainsi à Fontainebleau dès ce mois de septembre. Les 8 000 m² du nouveau campus vont accueillir l’institut universitaire de technologie de l’UPEC et un pôle des métiers paramédicaux, incluant l’institut universitaire de kinésithérapie et l’institut de formation en soins infirmiers, déjà installés dans la ville.

Par ailleurs, l’UPEC a signé en juillet 2021 une promesse d’achat pour acquérir 5 000 m² du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Un campus des métiers et des qualifications de la santé et du grand âge y sera implanté, ainsi que l’École publique d’ingénieurs de la santé, actuellement à Créteil.