Seine-et-Marne : un éco-collège à Coubert en 2022

Le futur collège de Coubert accueillera environ 600 élèves. Les travaux ont débuté en mars dernier.

Chaque année, le Département soutient les communes dans leurs programmes de construction, de réhabilitation et d’aménagement. Début 2021, Jean-Jacques Barbaux, président du conseil départemental, a annoncé le lancement de la construction de sept nouveaux collèges, dont un à Coubert (Seine-et-Marne). En effet, des études réalisées par le Département ont montré que cette commune et sa périphérie avaient besoin d’une nouvelle infrastructure. Celle-ci permettra de désengorger les autres établissements, notamment les collèges de Melun, de Verneuil-l’Étang et de Brie-Comte-Robert.

Le futur établissement scolaire de Coubert, dont les travaux ont commencé en mars dernier, sera conçu par l’agence Riff Architectures, à proximité de la RD 96 et du centre de réadaptation de Coubert. Il occupera une surface d’environ 16 000 m². Financé par le Département à hauteur de 25 M€, le projet comprend une demi-pension d’une capacité de plus de 600 personnes, une Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) pouvant accueillir 96 élèves, une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) (classe particulière pour la scolarisation d'élèves en situation de handicap), ainsi qu’une cour de récréation et un préau. Le nouveau collège abritera également cinq logements de fonction avec stationnement privatif et un parking de 50 places réservé au personnel. Pour faciliter l’accès au collège, une liaison douce sera créée entre le futur établissement et la gare routière.

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale durable afin de limiter l’empreinte carbone du bâtiment, mais aussi de proposer une qualité de vie saine et confortable aux usagers. Ainsi, il mise entre autres sur l’optimisation des besoins énergétiques et l’utilisation de matériaux de construction écologiques. L’ensemble des opérations sera ainsi mené conformément à la certification Haute Qualité Environnementale (HQE).

L’ouverture du nouveau collège est prévue pour la rentrée 2022.