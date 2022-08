Seine-et-Marne : un City stade au cœur du quartier Siegfried à Melun

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

À Melun (Seine-et-Marne), un nouveau lieu de convivialité et d’échange vient d’être inauguré dans le quartier de Siegfried.

La construction du City stade du square Jules Siegfried de Melun (Seine-et-Marne) s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation du quartier Siegfried. Ce nouvel équipement est le fruit d’un partenariat entre la commune de Melun et l’office public de logements sociaux de Seine-et-Marne, Habitat 77, dans le cadre de l’action « Développement social ». Il a été réalisé par la société TP Goulard pour un montant de plus de 85 000 euros. Situé entre les pavillons de propriétaires et les immeubles de locataires, ce nouvel espace permet aux jeunes du quartier de jouer au football et au basketball. Il a été inauguré en présence de Louis Vogel, le maire de Melun, et de Denis Jullemier, le président d’Habitat 77.

Précisons que la réhabilitation du quartier Siegfried entre dans le cadre du programme de rénovation urbaine de la ville de Melun. L’opération a porté sur la rénovation de l’ensemble immobilier de ce quartier afin d’harmoniser la qualité de traitement de son parc immobilier.