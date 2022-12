Seine-et-Marne : un appel aux dons pour rénover la Porte Dorée du Château de Fontainebleau

Le château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et la Fondation du patrimoine lancent un appel aux dons pour réhabiliter la Porte Dorée, une des entrées du monument historique. Cette porte, construite entre 1528 et 1540 sous le règne du roi François Ier, présente des signes de dégradation. La souscription publique a commencé en octobre 2022 et la réhabilitation du passage débutera d’ici à 2023 pour une livraison en 2024.

L’ensemble de la restauration portera notamment sur les fresques et les menuiseries. Les fresques du vestibule et du portique ainsi que les éléments architecturaux vont faire l’objet d’une intervention minutieuse. Il s’agit de redonner de l’éclat et de la lisibilité aux peintures murales sans modifier les œuvres originales. En outre, la voûte du vestibule nécessite des travaux de consolidation.

Le coût du chantier s’élève à environ 650 000 euros, dont 300 000 euros financés par la fondation Gecina. Pour la collecte de dons, l’objectif est de réunir environ 100 000 euros.