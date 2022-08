Seine-et-Marne : travaux jusqu’au 25 août 2022 sur l’A5a

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux routiers Supprimer Valider Valider

Des travaux de rénovation sont actuellement menés sur plusieurs échangeurs de l’A5a, dans le secteur du centre commercial Westfield Carré Sénart à Lieusaint, en Seine-et-Marne.

Depuis le 18 juillet 2022, la société Autoroute Paris-Rhin-Rhône entreprend d’importants chantiers dans le secteur du centre commercial Westfield Carré Sénart à Lieusaint, dans le département de Seine-et-Marne. Ces travaux, qui prendront fin le 25 août 2022, concernent les diffuseurs (ou échangeurs routiers) 10a de Carré Sénart, 10b de Savigny-le-Temple et 10c de Lieusaint-Moissy. Précisons que ces échangeurs desservent l’autoroute A5a. L’opération porte sur l’entretien et le renouvellement des accotements et sur la remise en état des chaussées de ces voies très fréquentées.

Autoroute Paris-Rhin-Rhône, l’une des sociétés en charge de l’exploitation du réseau routier de France, souligne que ces travaux ont pour objectif d’améliorer le confort mais aussi de garantir la sécurité des usagers qui empruntent chaque jour ces voies. Pendant toute la durée de ce chantier, des déviations sont mises en place pour faciliter l’accès au centre commercial Westfield Carré Sénart.