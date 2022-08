Seine-et-Marne : travaux de finition au centre aquatique intercommunal de Champs-sur-Marne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Piscines Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Valider Valider

À Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), le chantier du nouveau centre aquatique intercommunal entre dans la phase de finition.

Cet été 2022 marque le lancement des travaux de finition du centre aquatique intercommunal de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Les opérations portent sur la pose du carrelage et du réseau de traitement d’eau ainsi que sur la peinture du bâtiment. Le programme prévoit également la réalisation des essais sur les systèmes de filtration et du chauffage par géothermie. Selon le calendrier du chantier, l’ensemble des travaux sera achevé cet automne.

Le nouveau centre aquatique devrait ouvrir ses portes en octobre 2022. Il disposera de quatre bassins intérieurs, d’un espace santé, d’une balnéothérapie et d’un bassin extérieur. À cela s’ajouteront une salle de fitness, une salle de musculation, des jeux d’eau et un solarium. Des vestiaires, des sanitaires et des douches compléteront ces installations.

L’ensemble représente un investissement d’environ 30 millions d’euros. Rappelons que l’objectif, pour la Communauté d’agglomération Vallée de la Marne, le porteur du projet, est de mettre à disposition des habitants un nouveau lieu de loisirs tout en complétant l’offre de baignade et d’apprentissage de la natation sur le territoire.