Seine-et-Marne : travaux d’entretien routiers à Boissise-le-Roi

Le chantier engagé depuis le 13 mars 2023 sur la RD 24 à Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne), en Ile-de-France, se poursuit. Il consiste à réaliser des travaux d’hydrodécapage d’enrobés sur les deux plateaux aménagés sur cette route. Plus précisément, celui au niveau de la rue de la Ferté-Alais et celui à hauteur du hameau d’Orgenoy. Il s’agit d’une technique permettant de retirer une épaisseur de matière avec la pression de l'eau. Les interventions, assurées par la société Colas, sont effectuées pour le compte du département de la Seine-et-Marne. Elles vont durer vingt et un jours.

Ces opérations entraînent quelques perturbations au niveau de la circulation. Celle-ci s’effectue ainsi en alternance par demi-chaussée avec feux tricolores ou piquets K10. La vitesse est limitée à 30 km/h. Le stationnement des véhicules, quant à lui, est interdit au droit du chantier. Les automobilistes sont invités à respecter ces réglementations pour assurer la sécurité ainsi que la protection de tous, et notamment celle des intervenants sur cette zone. De son côté, la circulation des piétons est maintenue.