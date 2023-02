Seine-et-Marne : Thomery accueillera un centre socioculturel moderne d’ici à 2025

Lors de la traditionnelle présentation des vœux en janvier dernier, le maire de Thomery, Bruno Michel, a précisé les projets et les réalisations à venir de la commune. Parmi les sujets évoqués figurait le programme de construction d’un centre socioculturel.

Ce projet phare de la ville sera mis en place cette année. Selon le planning prévisionnel de la mairie, les travaux débuteront au second semestre et se poursuivront pendant dix-huit mois. Le chantier portera sur la création d’un nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien hôtel et restaurant du Vieux-Logis. Ce nouvel équipement public s’ouvrira sur une surface de 1 200 m² et abritera une salle multifonction, une médiathèque, une école de musique et une salle pour les associations.

Estimée à plus de 2 millions d’euros, l’opération est financée par la municipalité de Thomery et bénéficie de subventions de l’État, de la région Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne.