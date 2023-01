Seine-et-Marne : Saint-Soupplets se dote d’une nouvelle plaine des sports

La plaine des sports de Saint-Soupplets, dans le département de Seine-et-Marne, a été officiellement inaugurée le 14 janvier 2023. La cérémonie s’est tenue en présence de Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, de Jean-François Parigi, le président du Département, et de Stéphane Devauchelle, le maire de la ville.

Rappelons que les travaux d’aménagement de cette infrastructure ont été menés au sein de la commune depuis le 28 avril 2022. Le chantier a permis de créer un second court de tennis couvert, un nouveau city stade et un pumptrack pour les amateurs de BMX.

Le but de l’opération était de moderniser et d'optimiser cet équipement public afin de le rendre plus attractif. Le site est ainsi laissé en libre accès afin de rassembler les habitants autour du sport. La réalisation de ce chantier a nécessité plus de 1 million d’euros. Ce montant a été pris en charge par l’État, la région Ile-de-France et le département de Seine-et-Marne.