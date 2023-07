Seine-et-Marne : restauration du couvent des Capucins à Coulommiers

La restauration du couvent des Capucins est un projet porté par la Ville de Coulommiers (Seine-et-Marne) et la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie. Elle prévoit le réaménagement des bâtiments du site afin d’y créer la maison des fromages de Brie. Le coût de l’opération s’élève à près de 5 millions d’euros. Le Département, la Région et l’État participent au financement à hauteur de 3 millions d’euros. À terme, le nouvel établissement touristique sera doté d’espaces d’expositions ludiques et interactifs. Il proposera également des animations et des dégustations.

Située au cœur du parc des Capucins, l’église Notre-Dame des Anges sera également concernée par les travaux. Classé monument historique, l’édifice abrite la grotte aux coquillages et le musée municipal. Il bénéficiera d’une intervention sur la voûte principale, la clef de voûte de la porte d’entrée, les verrières et le traitement des infiltrations. Le coût de la restauration est chiffré à 3 millions d’euros. Cette opération est soutenue financièrement par l’État, la Région, la direction régionale des affaires culturelles et la Fondation du patrimoine.

Les travaux devraient commencer d’ici à la fin de l’année 2023 pour une livraison prévue fin 2025.