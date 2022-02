Seine-et-Marne : requalification du parking Lafayette

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Meaux, le projet de requalification du parking Lafayette prévoit un nouvel espace qui accueillera à terme de multiples initiatives.

La requalification du parking Lafayette à Meaux (Seine-et-Marne) est un projet d’envergure et une future vitrine pour la transition environnementale. La Mairie, par le biais de l’entreprise Indigo, gérant de l’actuel parking, souhaite revoir entièrement l’espace afin de proposer un parking souterrain ainsi que plusieurs places en surface. À l’issue des travaux, 168 places en sous-sol et 117 places en surface seront donc proposées. Le stationnement en surface ne sera pas modifié, les automobilistes pourront continuer de s’y rendre. Pour accéder au nouveau parking en sous-sol, les usagers devront emprunter une rampe construite le long de la RD360. Précisons que le planning proposé par l’entreprise annonce une livraison au premier trimestre 2024. Le chantier devrait débuter à l’été 2022.

Pour la construction du futur parking souterrain, Ies premiers travaux engagés par Indigo concerneront l’abattage des arbres et le retrait du mobilier urbain. Outre l’intégration d’une zone de développement de la faune et de la flore, la réalisation de pistes cyclables sécurisées, de zones de covoiturage et d’ombrières photovoltaïques est aussi programmée. Le coût du projet est estimé à plus de 12 millions d’euros. Ce montant est entièrement pris en charge par la société Indigo.