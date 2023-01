Seine-et-Marne : requalification de la rue de la Régale à Courtry

La communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne finalise l’extension de la zone d’activité économique (ZAE) de la Régale à Courtry (Seine-et-Marne). Les derniers locaux seront livrés au cours de cette année 2023. Dans le but de faciliter l’accès à ces sites, la collectivité a prévu de requalifier la voie qui dessert l’ensemble de la zone. L’opération portera sur la mise en sens unique de la rue de la Régale. Cela s’accompagnera d’une réfection de la chaussée et des trottoirs. De nouvelles places de stationnement et une voie cyclable seront également aménagées.

Selon le planning mis en place par la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne, le chantier débutera au troisième trimestre 2023 et devrait durer douze mois. Il viendra clôturer les travaux d’extension de la zone d’activité économique. Rappelons que ces derniers avaient pour objectif de doubler les capacités d’accueil du site, qui va s’étendre sur 15 hectares. La ZAE devrait permettre la création de plus de 700 emplois.