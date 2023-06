Seine-et-Marne : requalification de la rue Auguste-Meunier et de l’avenue des Sciences à Chelles

Les services techniques de la commune de Chelles (Seine-et-Marne) profitent de la saison estivale pour réparer et entretenir les espaces publics. La rue Auguste-Manier et l’avenue des Sciences seront ainsi concernées par des travaux au cours de l’été 2023.

La requalification de la rue Auguste-Meunier a débuté en avril dernier avec l’enfouissement des réseaux aériens. Le chantier va continuer cet été avec la rénovation de la voirie. Celle-ci comprendra le réaménagement des trottoirs, la création d’une piste cyclable double sens et la réalisation de plateaux surélevés sur les carrefours. Puis seront effectués le renouvellement du matériel d’éclairage, la végétalisation de la voie et l’installation de mobilier urbain.

Le chantier de réhabilitation de l’avenue des Sciences se poursuit après l’achèvement récent des deux premières phases. Les interventions de cet été porteront sur le tronçon situé entre l’avenue de la Cité-Forestière et l’avenue Chappe, où la chaussée et les trottoirs seront entièrement refaits. L’opération permettra de réduire la vitesse de circulation des véhicules et de sécuriser les traversées piétonnes.