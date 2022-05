Seine-et-Marne : reprise des travaux de remplacement du barrage de Meaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Divisé en plusieurs phases et suspendu chaque année de novembre à février, le chantier de rénovation du barrage de Meaux a repris.

Le barrage actuel de Meaux (Seine-et-Marne) a été construit en 1936. Il est situé sur la Marne, sur la boucle du centre-ville et sur Villenoy. Manœuvrée par un chariot, l’infrastructure connaissait des dysfonctionnements et ne répondait plus aux normes de sécurité actuelles en matière de maintenance et d’exploitation. Un projet de rénovation a donc été lancé en 2019.

La rénovation portait, dans un premier temps, sur le réaménagement du canal de Cornillon afin d’y accueillir une passe à poissons. Elle consistera, par la suite, à construire un barrage constitué de quatre passes à clapet de 13,5 mètres de largeur, jouxtant quatre passes accueillant les turbines hydro-électriques de 5,25 mètres d’ouverture. L’ouvrage sera doté d’une passerelle technique d’environ 5 mètres de largeur. Celle-ci sera supportée par des piles surmontées de potences métalliques. L’ensemble des opérations s’élève à 35,8 millions d’euros. Les travaux sont gérés par Voies Navigables de France (VNF).

Retardé par la crise sanitaire, le chantier de réhabilitation du barrage de Meaux a débuté en août 2020. Les travaux sont divisés en plusieurs phases et sont suspendus chaque année de novembre à février pour des raisons techniques. La première phase s’est achevée en 2021. Elle a permis la construction de la passe à poissons et l’aménagement d’un autre passage pour les anguilles, plus en aval de la rivière.

Les travaux ont repris depuis avril 2022. Ils concernent la mise en fonctionnement d’une microcentrale hydroélectrique et l’installation de quatre turbines en rive gauche de la Marne.