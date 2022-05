Seine-et-Marne : réouverture du musée-jardin Bourdelle à Égreville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de restauration du musée-jardin Bourdelle à Égreville sont désormais terminés.

Le musée-jardin Bourdelle à Égreville (Seine-et-Marne) était fermé au public depuis septembre 2021 pour permettre la restauration des bâtiments. Étant donné que les travaux sont aujourd’hui achevés, l’établissement a recommencé à accueillir des visiteurs.

Le projet, piloté par la Direction de l’architecture des bâtiments et des collèges du département de la Seine-et-Marne, a porté sur la restauration de l’ensemble des façades. Pour ce faire, les 13 bas-reliefs en bronze fixés sur chacune d’elles ont dû être déplacés. Il s’agissait d’une opération délicate compte tenu du fait que certaines sculptures pèsent plus de trois tonnes.

Pour le Département, l’objectif était d’améliorer le cadre de visite. Le public peut ainsi découvrir les 58 sculptures en bronze que compte le musée. Présentées en plein air, les œuvres du sculpteur Antoine Bourdelle ont été disposées de façon à former un parcours artistique. Précisons que certaines statues pèsent plus de six tonnes.