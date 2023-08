Seine-et-Marne : rénovation de la gare routière de Savigny-le-Temple

La rénovation de la gare routière est l’une des opérations importantes inscrites au programme de renouvellement urbain du centre-ville de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne). Porté par l’agglomération Grand Paris Sud, le programme inclut la requalification des quais de bus et la mise en accessibilité de la gare aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il prévoit aussi la création d’un dépose-minute et de cheminements piétons, ainsi que l’installation de boxes à vélos. Par ailleurs, un bassin de rétention et un réseau d’infiltration des eaux pluviales seront également aménagés. Les conducteurs disposeront quant à eux d’un nouveau local. Lancé en juillet 2023, le chantier devrait prendre fin au second semestre 2024. Il est réalisé en parallèle de la phase 2 des travaux de la voie dédiée au Tzen 2.

Ce chantier de restructuration est chiffré à plus de 3,5 millions d’euros. Il est soutenu financièrement par la région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités.