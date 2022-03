Seine-et-Marne : réhabilitation et extension du gymnase COSEC de Champbenoist à Provins

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Provins investit 1,3 million d’euros pour la rénovation totale du gymnase COSEC de Champbenoist. Les travaux vont commencer à l’automne 2022.

Construit dans les années 1970, le gymnase COSEC de Champbenoist à Provins (Seine-et-Marne) dispose d’un plateau de 800 m2. Il est équipé de vestiaires sanitaires ainsi que d’une tribune. Ce complexe sportif accueille les groupes scolaires et les associations pour la pratique de sports de loisirs ou la participation à des compétitions. La Ville a décidé de réhabiliter le gymnase afin de répondre aux besoins actuels des habitants et d’offrir de meilleures conditions pour la pratique sportive. L’objectif est aussi de rendre plus attractif un bâtiment majeur qui contribue au dynamisme du quartier de Champbenoist.

Le projet prévoit la rénovation complète du sol sportif, des douches et des vestiaires. La construction d’une salle de boxe et d’une salle de musculation est aussi programmée. Un hall d’accueil sera également aménagé. Il sera doté d’un ascenseur pour desservir les deux niveaux principaux. D’autres travaux comme le remplacement des chaudières, la suppression des panneaux translucides latéraux et la rénovation de l’isolation thermique du bâtiment compléteront la réhabilitation. Les travaux, évalués à 1,3 million d’euros, devraient commencer à l’automne 2022.