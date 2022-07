Seine-et-Marne : reconstruction d’une nouvelle station d’épuration à Guérard

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Dépollution Supprimer Valider Valider

La commune de Guérard disposera d’une station d’épuration répondant aux normes en 2023.

Le mardi 5 juillet 2022, Jean-Marc Chanussot, le conseiller départemental de la Seine-Maritime délégué à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu’Ugo Pezzetta, le président de la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, ont inauguré le chantier de la future station d’épuration de Guérard (Seine-et-Marne). La cérémonie marque ainsi le début du chantier qui doit s’étaler jusqu’en 2023.

Le projet porte sur la reconstruction de la station d'épuration de la commune. Selon la collectivité, l’équipement existant présente une capacité de traitement en deçà des besoins actuels, et ne répond plus aux exigences réglementaires. Les dimensions de la nouvelle station d’épuration seront conçues de façon à pouvoir traiter les eaux provenant du bourg et des hameaux proches de Guérard, d’ici à l’horizon 2050.

Pour financer les travaux, une enveloppe de 2,6 millions d’euros est mobilisée par la collectivité qui bénéficie des soutiens de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du département de la Seine-et-Marne et de la région Île-de-France.