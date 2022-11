Seine-et-Marne : réaménagement de la salle de cinéma la Coupole à Combs-la-Ville

La municipalité de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) a entrepris des travaux de rénovation de la salle de la Coupole. La réouverture de l’infrastructure a eu lieu le 5 octobre 2022 en présence d’Adeline Collignon, la directrice de la culture et des sports à Combs-la-Ville. Le chantier de réhabilitation de l’édifice, fermé depuis le 16 juillet dernier, a nécessité deux mois de travaux.

Les travaux ont porté sur la restauration intégrale de la salle. Ils ont concerné le remplacement des fauteuils, le revêtement du sol ainsi que des escaliers. La nouvelle salle dispose d’une capacité d’environ 320 places. Elle a également été dotée d’un équipement sonore et de lumières dernière génération.

Le coût total des opérations de rénovation est estimé à plus de 100 000 euros. Il a été financé par la commune avec la participation de la région Île-de-France et le Centre national du cinéma (CNC). Les travaux ont été réalisés par la société Signature F et Pentisol.