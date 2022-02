Seine-et-Marne : réalisation de plusieurs canalisations de secours jusqu’en août 2022 dans la commune de Meaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Des canalisations de secours seront réalisées entre les réseaux du syndicat mixte d’alimentation en eau potable Thérouanne, Marne et Morin (SMAEP TMM) et de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux (CAPM).

Afin de prévenir les problèmes d’approvisionnement en eau potable sur le territoire de la commune de Meaux (Seine-et-Marne), la Direction de l’eau et de l’assainissement s’est engagée dans un projet de création de plusieurs canalisations de secours. Cette interconnexion sera réalisée entre les réseaux du SMAEP TMM et de la CAPM. Les travaux, commencés en septembre 2021, s’effectuent actuellement le long de la RD5. Ils se dérouleront jusqu’en août 2022. Le projet est chiffré à environ 1,5 million d’euros et concerne 4,7 kilomètres de canalisations.

À terme, la nouvelle interconnexion reliera les réseaux de distribution entre les communes pour assurer une continuité de l’approvisionnement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Elle permettra de pallier environ 50 % de la production journalière de l’usine de Meaux en cas d’incident (coupure de canalisations, crues, etc.). Soulignons que cette usine de production alimente les communes de Meaux, de Nanteuil-lès-Meaux, de Crégy-lès-Meaux, de Chauconin, de Penchard, de Trilport, de Poincy et de Villenoy, ainsi que la partie haute de Mareuil-lès-Meaux.