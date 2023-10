Seine-et-Marne : projet d’extension du groupe scolaire François-Julien Decourbe, à Melun

Face à l'augmentation de sa population, la commune de Melun (Seine-et-Marne) a lancé un projet d’extension et de rénovation du groupe scolaire François-Julien Decourbe. Les travaux ont débuté en septembre 2023 pour une livraison prévue en décembre 2026.

La première phase de l’opération porte sur la construction de nouveaux bâtiments, dont la création d’une école maternelle avec six salles de classe, d'un centre de loisirs et d'une cantine de 250 places. La deuxième partie concernera la réhabilitation du bâtiment actuel, qui abritera les élèves de l’élémentaire. Le chantier inclura aussi la mise en accessibilité de tous les lieux et l'aménagement paysager des zones extérieures avec aires de jeux. L’établissement respectera les normes environnementales, car sa construction sera réalisée avec des matériaux biosourcés.

Le chantier, estimé à 10 millions d’euros, est financé par le Département à hauteur de 1 million d’euros. À sa livraison, l'école disposera de 16 salles de classe avec une capacité d’accueil de 450 élèves.