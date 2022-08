Seine-et-Marne : « Prélude », un nouveau bâtiment sur le parking provisoire de la gare de Melun

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

La Communauté d’agglomération Melun Val de Seine prévoit de créer un bâtiment tertiaire sur le site de la gare de Melun (Seine-et-Marne).

Parallèlement au développement du pôle d’échange multimodal de Melun (Seine-et-Marne), un bâtiment tertiaire de 12 000 m2 sera construit sur le parking provisoire de la gare. Réalisé par le groupement Sedelka Ile-de-France et Homa Groupe, l’édifice abritera des bureaux, des espaces de co-working, des commerces et un hôtel 4 étoiles qui sera doté d’un business center et d’un rooftop. Il sera aménagé avec des espaces publics favorisant les déplacements doux et permettra de proposer un espace de vie autour de la gare. Selon la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, le projet, baptisé « Prélude », vise à apporter de l’animation et à offrir un cadre de travail adapté et facilement accessible aux entreprises.

Le lancement des travaux se fera début 2023. L’édifice devrait être mis en service au cours de l’année 2025. Rappelons qu’il s’agit de la première opération réalisée dans le cadre de la transformation du quartier Centre - Gare de Melun. La deuxième concernera la transformation du pôle d’échange multimodal grâce au réaménagement de la gare ferroviaire et des gares routières.