Seine-et-Marne : poursuite de la restructuration du centre commercial de la rue Pablo-Picasso à Combs-la-Ville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Une opération d’aménagement a débuté sur le chantier du nouveau centre commercial de la rue Pablo-Picasso à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne).

La mairie de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) réaménage le parking du centre commercial Lidl, situé à proximité de la rue Pablo-Picasso. Lancés le 5 septembre 2022, les travaux doivent s’étaler sur quatre mois. Le but est de rénover et d’étendre la zone de stationnement existant. Ainsi, une vingtaine de places seront créées. Au total, le nouveau parking disposera de 146 emplacements, dont six réservés aux personnes à mobilité réduite et sept dédiés aux véhicules électriques. Pour agrémenter l’ensemble, la Ville prévoit d’intégrer un aménagement paysager avec la plantation d’une vingtaine d’arbres et la perméabilisation du site.

Rappelons que la restructuration du centre commercial Lidl a démarré en juillet dernier. L’opération porte, entre autres, sur la rénovation de la galerie et des vitrines des commerces. Elle inclut également la création d’un espace commercial supplémentaire et l’extension du local du boulanger. À cela s’ajouteront le renouvellement de la façade, le retrait de l’auvent et l’installation de panneaux photovoltaïques au niveau de la toiture.