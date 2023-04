Seine-et-Marne : pose de la première pierre de la future résidence senior Confluence à Montereau-Fault-Yonne

L’ancien hôtel-Dieu, édifice historique de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), commence sa métamorphose pour devenir une résidence senior qui sera baptisée « Confluence ». La pose symbolique de la première pierre pour la reconversion du site s’est tenue le 17 avril 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs élus dont James Cheron, le maire de la ville, et Jean-Louis Thiériot, député de Seine-et-Marne.

LP Promotion, le porteur du projet, entend conserver l’identité de ce patrimoine (utilisé jadis comme hospice et Ehpad) tout en lui redonnant une nouvelle fonction. À terme, la résidence proposera 126 logements allant du T1 au T3. Ils seront répartis dans l’hôtel-Dieu réhabilité et dans un bâtiment neuf qui se trouvera au nord-ouest du site. L’ensemble sera doté de spacieux espaces communs comprenant un accueil, une bibliothèque, un espace détente, une cuisine collective, une cafétéria, une salle de fitness et un salon de beauté.

Cette résidence sera labellisée « HS2 ou Haute Sécurité Santé ». Elle s’intégrera dans un tissu urbain riche à proximité de l’hôpital de Montereau-Fault-Yonne, du parc des Noues et de l’Ehpad Mésanges et Hirondelles. Le projet « Confluence » a pour objectif de conforter le « bien-vieillir » dans cette commune d’Ile-de-France.